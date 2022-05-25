Прокуратура завершила расследование по делу нардепа Медведчука

Следствие в отношении народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, официально завершено.
Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Следствие по резонансному делу по подозрению двух народных депутатов в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открытые стороне защиты. После их ознакомления дело пойдет в суд.
По ее словам, следствие установило, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа.
Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, собирали информацию о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.
Она отметила, что Луч должен был способствовать формированию в Украине необходимой для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях.
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