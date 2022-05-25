Прокуратура завершила расследование по делу нардепа Медведчука

17:22 20 августа Киев, Украина





Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Следствие в отношении народного депутата Виктора Медведчука , подозреваемого в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, официально завершено.Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Следствие по резонансному делу по подозрению двух народных депутатов в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открытые стороне защиты. После их ознакомления дело пойдет в суд.

"Сразу замечу - материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, следствие установило, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа.

"Следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения Глубокая. Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, собирали информацию о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

"В данном случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого Проекта Луч. По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что Луч должен был способствовать формированию в Украине необходимой для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях.