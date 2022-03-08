Прокуратура разоблачила производство алкогольного фальсификата на базе НАН Украины

15:26 08 Июнь Киев, Украина

Сотрудники прокуратуры под руководством Нацполиции разоблачили преступную деятельность трех членов НАН Украины , которые подозреваются в незаконном производстве на базе государственных мощностей алкогольной продукции.



Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов.

Установлено, что участниками организованной группы незаконно изготовлено более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получено прибыли более чем 1,3 млн гривен.



Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства".



Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами вместе со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции.