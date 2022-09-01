Прокуратура просит дать 10,5 лет российскому танкисту, подозреваемому в расстреле многоэтажки в Чернигове

16:55 04 августа Киев, Украина

Прокуратура просит приговорить к десяти с половиной годам российского танкиста Николая Куликова, обвиняемого в обстреле новостройки на окраине Чернигова в феврале.



Куликов обвиняется в обстреле многоквартирного жилого дома на улице Рапопорта на северной окраине Чернигова 26 февраля текущего года.

Это преступление квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.



Во время допроса в суде Куликов рассказал, как и почему он произвел выстрел, прекрасно понимая, что это гражданский объект. После того, как российские танки пересекли черту города, они объехали многоэтажное здание, выехали на асфальтированную дорогу. Проехав около 100 метров, командир, по фамилии Щеткин, приказал нанести удар по дому, якобы увидев там РПГ.

"Все делалось быстро, на автоматизме. Как со страхом. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так я сделал выстрел”, – сказал на одном из заседаний россиянин.

Командира, о котором рассказывал Куликов, к моменту начала суда обменяли, однако в разговоре с блогером Юрием Золкиным он отрицал, что его танки стреляли по людям или жилым домам.