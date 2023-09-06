Прокуратура опубликовала фотографии разрушенной рф нефтебазы в Ровенской области

20:09 10 августа Киев, Украина

В ночь на 10 августа, российские военные силы атаковали дронами-камикадзе объект нефтебазы, расположенной в Дубенском районе Ровенской области.



Прокуратура опубликовала фотографии, отображающие масштаб разрушений, возникших в результате этого нападения. По информации прокуратуры, в ходе операции были задействованы беспилотные аппараты модели "Герань-2".



В результате этой атаки были уничтожены резервуары, содержащие горючее в нефтебазе, что вызвало возгорание. Эвакуация сотрудников позволила избежать человеческих жертв.



На данный момент ведется предварительное расследование по факту нарушения норм международного права и военных обычаев.