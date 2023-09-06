Прокуратура Одесской области фиксирует последствия атаки оккупантов

В Одессе фиксируют последствия массированной атаки рф дронами и ракетами, начато расследование. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.
По данным следствия, ночью в понедельник Вооруженные силы рф совершили воздушную атаку на Одессу. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей. Информация о других пострадавших уточняется.
В результате обстрела и пожара существенные разрушения получили гипермаркет и общежитие одного из учебных заведений. Повреждены многоквартирные дома, торговые объекты, учебные заведения, офисные помещения и автомобили.
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, ночью в понедельник Вооруженные силы рф совершили воздушную атаку на Одессу. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей. Информация о других пострадавших уточняется.
В результате обстрела и пожара существенные разрушения получили гипермаркет и общежитие одного из учебных заведений. Повреждены многоквартирные дома, торговые объекты, учебные заведения, офисные помещения и автомобили.
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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