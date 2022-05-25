Прокуратура назвала имя генерал-майора полиции рф, руководившего разграблением во время оккупации ЧАЭС

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщила, что оккупанты разграбили Чернобыльскую АЭС под непосредственным руководством генерал-майора полиции россии Олега Якушева.
Об этом Венедиктова сообщила в фейсбуке.
Также, добавила Генпрокурор, они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая исследовала радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Поэтому персонал не мог осуществлять контроль за ними.
Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, отметила Венедиктова.
Напомним, что по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный российскими войсками Зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС, составляет более 2,5 миллиарда гривен.
Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, отметила Венедиктова.
Напомним, что по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный российскими войсками Зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС, составляет более 2,5 миллиарда гривен.
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