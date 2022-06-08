Прокуратура идентифицировала оккупантов, которые держали более 300 жителей села Ягодное в одном подвале

Правоохранители идентифицировали девять российских военных, которые держали более 300 жителей села Ягодное на Черниговщине в одном подвале.
Оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, написала генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.
Она рассказала, что захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий, заставляли раздеваться на улице на морозе: искали патриотические тату и военное белье. Во время так называемых "обысков" российские военные украли стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.
Оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, написала генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.
Она рассказала, что захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий, заставляли раздеваться на улице на морозе: искали патриотические тату и военное белье. Во время так называемых "обысков" российские военные украли стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.
У людей отбирали телефоны и угрожали расстрелом каждого пятого мужчину, если обнаружат скрытые мобильные.
Оккупанты согнали более 300 человек в подвал сельской школы, в здании которой они обустроили российский штаб. Гражданские стали их "живым щитом" - гарантией ненападения. Самому младшему пленнику было полтора месяца, самому старшему – 93 года, всего в подземелье было 77 детей, отметила Венедиктова.
Людей содержали в бесчеловечных условиях, поэтому в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 человек. За это время российские военные убили еще 17 местных жителей.
Доказательства о причастности к преступлениям украинские следователи забрали в отношении российских военных:
- Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Айгарим Монгуш – рядовой 3 минометного взвода 2 минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Монгуш – сержант 2 минометного взвода 2 минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Эресу Ооржак – ефрейтор 3 минометного взвода 2 минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Ариан Хертек – рядовой 2 минометного взвода 2 минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Саян Хомушко - рядовой 2 минометного взвода 2 минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
- Иван Ооржак – военнослужащий 3 минометного взвода минометной батареи 2 механизированной бригады воинской части 55115 РФ;
- Чаян Чинан – военнослужащий 2 минометного взвода минометной батареи 2 механизированной бригады воинской части 55115 РФ;
- Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1 минометного взвода минометной батареи 2 механизированной бригады воинской части 55115 РФ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии