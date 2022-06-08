Прокуратура идентифицировала оккупантов, которые держали более 300 жителей села Ягодное в одном подвале

19:25 08 июня Киев, Украина

Правоохранители идентифицировали девять российских военных, которые держали более 300 жителей села Ягодное на Черниговщине в одном подвале.



Оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, написала генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.



Она рассказала, что захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий, заставляли раздеваться на улице на морозе: искали патриотические тату и военное белье. Во время так называемых "обысков" российские военные украли стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники.





У людей отбирали телефоны и угрожали расстрелом каждого пятого мужчину, если обнаружат скрытые мобильные.

Оккупанты согнали более 300 человек в подвал сельской школы, в здании которой они обустроили российский штаб. Гражданские стали их "живым щитом" - гарантией ненападения. Самому младшему пленнику было полтора месяца, самому старшему – 93 года, всего в подземелье было 77 детей, отметила Венедиктова.



Людей содержали в бесчеловечных условиях, поэтому в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 человек. За это время российские военные убили еще 17 местных жителей.

“Реестр смертей пленные жители вели прямо на стене подвала. Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь по гражданским, от которого люди должны были скрываться в выкопанных могилах", – написала Венедиктова.

Доказательства о причастности к преступлениям украинские следователи забрали в отношении российских военных: