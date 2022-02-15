Прокуратура и фискальная служба обыскали "Киевтеплоэнерго"

10:51 21 Май Киев, Украина

КП "Киевтеплоэнерго" , а также нанятая им фирма-подрядчик подверглись обыскам киевской прокуратуры. Обыски проводились совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019-2020 гг по заказу КП "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам Киева на общую сумму 260 млн грн.



При этом, указанная подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.



На основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, проведены обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.



Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.