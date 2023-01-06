Прокремлевская литература и российская символика: СБУ провела обыски в епархиях УПЦ (МП)

На территории церквей УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружила библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных политических партий в Украине и
российскую символику.
На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных
группировок рф.
Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.
Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими «кураторами» на левом берегу Днепра.
В результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене виктор медведчук.
В Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии «ОПЗЖ» и других
антиукраинских материалов.
Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ровенской и Днепропетровской областей.
Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ровенской и Днепропетровской областей.
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