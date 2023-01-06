Прокремлевская литература и российская символика: СБУ провела обыски в епархиях УПЦ (МП)

10:04 06 января Киев, Украина

На территории церквей УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружила библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных политических партий в Украине и

российскую символику.

На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных

группировок рф.

Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.



Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими «кураторами» на левом берегу Днепра.



В результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене виктор медведчук.



В Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими «кураторами» на левом берегу Днепра.В результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене виктор медведчук.В Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии «ОПЗЖ» и других

антиукраинских материалов.

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.



Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ровенской и Днепропетровской областей.