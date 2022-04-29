Производили до 150 кг психотропных веществ в месяц: в Киеве накрыли нарколабораторию

18:16 29 июля Киев, Украина

Столичные правоохранители разоблачили нарколабораторию с мощностью производства до 150 кг психотропных веществ в месяц.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



По данным следствия, участники преступной группы создали Интернет магазин Proton Lab, через который с использованием почтового сервиса осуществлялся массовый сбыт психотропных веществ - амфетамина и ALFA-PVP, на территории города



Интернет магазин принимал заказы в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber, после чего, при условии стопроцентной оплаты, осуществлялась отправка заказов через почтовые отделения под вымышленными анкетными данными.



По данным следствия, участники преступной группы создали Интернет магазин Proton Lab, через который с использованием почтового сервиса осуществлялся массовый сбыт психотропных веществ - амфетамина и ALFA-PVP, на территории города Киева и в других регионах Украины.Интернет магазин принимал заказы в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber, после чего, при условии стопроцентной оплаты, осуществлялась отправка заказов через почтовые отделения под вымышленными анкетными данными.

Правоохранителями проведен ряд санкционированных обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Во время обысков изъято около 110 кг солей Alpha PVP в жидком и кристаллическом виде, почти 2,5 тонны прекурсоров, лабораторное оборудование.

Мощности нарколаборатории позволяли ежемесячно изготавливать от 100 до 150 кг психотропных веществ, стоимость которых при оптовой продаже составляет около 15 млн грн, а при розничной - до 70 млн грн.

Двух человек, причастных к преступной деятельности, задержали.



Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причастных к преступлению.