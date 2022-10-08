Произошло полное обесточивание Запорожской АЭС - Энергоатом
08:45 08 октября Киев, Украина
Российские войска обстрелами повредили последнюю линию связи Запорожской АЭС, в результате чего станция полностью обесточена.
Об этом сообщает Энергоатом.
"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходим ремонт и восстановление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.
"Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными", - заявили в Энергоатоме.
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