Произошло полное обесточивание Запорожской АЭС - Энергоатом



Об этом сообщает Энергоатом.

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.