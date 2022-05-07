Произошел взрыв в пятизвездочном отеле в Гаване

08:17 07 мая Киев, Украина

Из-за взрыва в пятизвездочном отеле в Гаване на Кубе число жертв взросло с 8 до 22.

Об этом сообщил AFP со ссылкой на официальные данные.



По сообщению официальных лиц, число погибших в результате мощного взрыва в пятизвездочном отеле в Гаване возросло до 22, более 50 человек получили ранения.



По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.



Выжившие люди рассказали, что слышали "ужасный взрыв".



Ранеее сообщалось, что в центре Гаваны на Кубе произошел взрыв в престижном отеле "Саратога", в результате чего 8 человек погибли, еще 30 ранены.