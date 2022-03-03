Происки конкурентов или человеческая халатность: в Виннице сгорел детский аттракцион

Вечером, 2 июня в районное отделение ГСЧС города Винницы поступил сигнал о масштабном возгорании детских аттракционов, находящихся в Центральном парке города.
Об этом сообщает местное издание 20 Хвилин.
/>Пожар произошел на улице Хлебной в Центральном городском парке.
/>Пожар произошел на улице Хлебной в Центральном городском парке.
О возгорании сообщили в 21:19. На место происшествия прибыли две спецмашины и 9 пожарных ГСЧС. На момент прибытия спасателей пожар на открытой территории парка охватил площадь около 70 кв. м. В 21:34 спасатели полностью ликвидировали пожар.
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