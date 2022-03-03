Происки конкурентов или человеческая халатность: в Виннице сгорел детский аттракцион

13:55 03 Июнь Киев, Украина

Вечером, 2 июня в районное отделение ГСЧС города Винницы поступил сигнал о масштабном возгорании детских аттракционов, находящихся в Центральном парке города.

Об этом сообщает местное издание 20 Хвилин.



/>Пожар произошел на улице Хлебной в Центральном городском парке.

"В результате возгорания уничтожены детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки. На момент пожара развлекательные локации были закрыты для посетителей", - сообщили в ГСЧС.

О возгорании сообщили в 21:19. На место происшествия прибыли две спецмашины и 9 пожарных ГСЧС. На момент прибытия спасателей пожар на открытой территории парка охватил площадь около 70 кв. м. В 21:34 спасатели полностью ликвидировали пожар.