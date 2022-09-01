Прогремели взрывы в районе Каховской гидроэлектростанции - СМИ

16:29 12 августа Киев, Украина

На Херсонщине, во временно оккупированной Новой Каховке, прогремели взрывы в районе Каховской гидроэлектростанции.

ГЭС используется россиянами в качестве переправы через Днепр. Видео со звуками взрывов публикуют местные паблики.



В частности, сообщается, что в районе Каховской ГЭС около 14:00 12 августа прозвучала серия громких взрывов, которую слышали местные жители. В районе самой переправы через Днепр заметили сильное задымление. Местные паблики сообщают о возможном попадании в район ГЭС, после взрывов в городе включили сирену тревоги.



Последствия удара пока неизвестны. Telegram-канал Инсайдер.UA сообщает, ссылаясь на собственные источники, что удар был якобы по мосту возле Каховской ГЭС. Сообщают о семи-восьми прилетах.

"Стоит огромный клуб пыли", - говорится в сообщении.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста - Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.