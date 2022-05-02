Прогремел взрыв на пароховом заводе России

17:31 02 мая Киев, Украина

1 мая поздно вечером на территории Пермского порохового завода прогремел сильный взрыв, погибли два человека.

По словам очевидцев события, они услышали "резкий шум, от которого затряслись окна".



Источники в руководстве предприятия сразу ответили СМИ, что "проходили плановые испытания и поводов для паники нет".



Журналисты разыскали человека, который утверждает, что там погибла ее родственница. Также она сообщила о взрыве.



Сейчас известно, что погибло 2 человека, третий в реанимации.



Стоит отметить, что кремлевские пропагандисты не сообщили никакой информации о взрыве.



"Эхо Перми" сообщает, что фотографии с последствиями взрыва стали появляться в соцсетях еще вечером 1 мая, однако администраторы групп удалили все.



Завод до сих пор официально тоже не предоставил никакой информации о взрыве.



Согласно сайту завода, на нем изготовляют: заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, а также заряды двигателей ракет "воздух-земля".