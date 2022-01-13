Продолжаются пожары в Харьковской области: введена чрезвычайная ситуация

В Харьковской области третий день спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар.
Огонь уничтожил полтысячи гектаров хвойного леса. Пламя спасатели остановили, но сильный ветер не дает окончательно усмирить стихию. С места события о ситуации рассказала корреспондент Юлия Семененко в эфире "ТСН.Ранок".
"Мы сейчас находимся в Горобьевке за полторы сотни километров от Харькова. Это то село, которое больше всего пострадало от масштабного пожара. Оно сгорело полностью. 22 дома совершенно уничтожены, по меньшей мере 30 селян остались открытым небом. Таким людям власти обещают по 300 тысяч гривен. Какой же будет компенсация для других, будет решать комиссия. На Харьковщине уже объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Это для того, чтобы люди смогли как можно скорее получить деньги от государства за потерянное жилье", — рассказала журналистка ТСН.
По пожару в Двуречанском районе, который тушат третий день подряд. "За это время сокрушительный огонь превратил в пепелище полтысячи гектаров хвойного леса. Пожар локализован, но не ликвидирован. На эту минуту продолжают еще тлеть 80 гектаров. Не погасили еще и другой пожар вблизи поселка Башкировка под Харьковом. Там тоже горел лес. И вот на третий день огонь остановили, но продолжают тлеть еще некоторые участки", — добавила Семененко.
"Мы сейчас находимся в Горобьевке за полторы сотни километров от Харькова. Это то село, которое больше всего пострадало от масштабного пожара. Оно сгорело полностью. 22 дома совершенно уничтожены, по меньшей мере 30 селян остались открытым небом. Таким людям власти обещают по 300 тысяч гривен. Какой же будет компенсация для других, будет решать комиссия. На Харьковщине уже объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Это для того, чтобы люди смогли как можно скорее получить деньги от государства за потерянное жилье", — рассказала журналистка ТСН.
По пожару в Двуречанском районе, который тушат третий день подряд. "За это время сокрушительный огонь превратил в пепелище полтысячи гектаров хвойного леса. Пожар локализован, но не ликвидирован. На эту минуту продолжают еще тлеть 80 гектаров. Не погасили еще и другой пожар вблизи поселка Башкировка под Харьковом. Там тоже горел лес. И вот на третий день огонь остановили, но продолжают тлеть еще некоторые участки", — добавила Семененко.
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