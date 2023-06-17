Продолжается обстрел Никопольщины: повреждены жилые дома и инфраструктура

09:14 17 июня Киев, Украина

Непрекращающийся обстрел Никопольщины со стороны рф продолжается. Артиллерийский огонь снова охватил Марганецкую громаду и город Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак.

В результате обстрела были повреждены коммунальное предприятие и 8 частных домов. Хозяйственные постройки и линии электропередач также получили серьезные повреждения.

Женщина, пострадавшая вечером прошлого дня, была госпитализирована. Состояние ее здоровья оценивается врачами как средней тяжести.