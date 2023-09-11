Продавали «удостоверение моряка»: в Одесской области задержали чиновников

17:09 11 сентября Киев, Украина

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему ухода от мобилизации и нелегального выезда за границу в Одесской области.



В результате комплексных мероприятий задержаны двое злоумышленников: сотрудник Измаильского морпорта, а также чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.



За деньги чиновники предлагали уклонистам выехать за пределы Украины как судоводители торговых кораблей. Для этого фигуранты «помогали» своим клиентам «гарантированно» сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.



Стоимость таких услуг составляла от 700 до 1,2 тыс. американских долларов. Сумма зависела от наличия первичных навыков по морскому делу и

финансовых возможностей уклоняющегося.

Таким образом, коррумпированные чиновники «заработали» почти 2 млн в гривневом эквиваленте. Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов «с поличным» во время передачи неправомерной выгоды.



На основании полученных доказательств задержанным уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



Пока они под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.



Мероприятия по блокированию коррупционной схемы проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры