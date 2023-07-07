Продавали медикаменты армии рф: на Житомирщине разоблачили фармкомпанию

После полномасштабного вторжения рф, одно из фармпредприятий Житомирской области наладило «скрытую» схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали россии.
Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.
До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в россии было учреждение,
Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.
До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в россии было учреждение,
выполняющее государственные заказы российского Министерства обороны.
После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций против кремля, менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.
Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем
Востоке и ЕС.
Сначала дельцы направляли украинские медикаменты на адрес этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из россии.
Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки в россию почти 300 кг медсредств.
В ходе обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании обнаружено:
▪️ компьютеры с доказательствами незаконной деятельности;
▪️ контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;
▪️ российские сертификаты соответствия на медикаменты.
В настоящее время директору украинского предприятия поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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