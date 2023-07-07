Продавали медикаменты армии рф: на Житомирщине разоблачили фармкомпанию

17:45 07 июля Киев, Украина

После полномасштабного вторжения рф, одно из фармпредприятий Житомирской области наладило «скрытую» схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали россии.



Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.



До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в россии было учреждение,

выполняющее государственные заказы российского Министерства обороны.

После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций против кремля, менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.



Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем

Востоке и ЕС.

Сначала дельцы направляли украинские медикаменты на адрес этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из россии.