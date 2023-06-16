Продавали фальшивые паспорта и водительские права: разоблачен подпольный ЦНАП в Киеве

15:59 08 июня Киев, Украина

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили тайный «ЦНАП» в Киеве , который занимался продажей поддельных паспортов и водительских прав.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. «Производственные мощности» обустроил в заранее съемной для этого квартире. В ходе операции было выявлено, что организатор незаконного предприятия предлагал своим клиентам фальшивые документы, включая паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и акты о праве собственности на землю.

Более того, он также продавал поддельные дипломы от украинских высших учебных заведений.

Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу Darknet.

Стоимость подделки составила от 300 до 7 тыс. дол. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления. Ежемесячно обороты нелегальной «мастерской» достигали 50 и более «документов».



Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и хакеры, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности.



В ходе обысков в подпольном цехе обнаружено:

▪️ инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации;

▪️ мобильные телефоны и компьютеры с поличным.



На основании собранных доказательств злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

▪️ ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.