Продавали фальшивые паспорта и водительские права: разоблачен подпольный ЦНАП в Киеве

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили тайный «ЦНАП» в Киеве, который занимался продажей поддельных паспортов и водительских прав.
По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. «Производственные мощности» обустроил в заранее съемной для этого квартире. В ходе операции было выявлено, что организатор незаконного предприятия предлагал своим клиентам фальшивые документы, включая паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и акты о праве собственности на землю.
Более того, он также продавал поддельные дипломы от украинских высших учебных заведений.
Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу Darknet.
Стоимость подделки составила от 300 до 7 тыс. дол. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления. Ежемесячно обороты нелегальной «мастерской» достигали 50 и более «документов».
Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и хакеры, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности.
В ходе обысков в подпольном цехе обнаружено:
▪️ инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации;
▪️ мобильные телефоны и компьютеры с поличным.
На основании собранных доказательств злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;
▪️ ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
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