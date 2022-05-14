"Продавали" должность главы ОГА: на мошенничестве разоблачены два жителя Киева

10:46 11 августа Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-сотрудницу управления делами Аппарата ВР и главу благотворительной организации во время "продажи" должности главы Николаевской ОГА.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады по предварительному сговору с председателем правления благотворительной организации - журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент, обещали жителю Николаева за 600 тысяч долларов США повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабмина и решить вопрос о его назначении на должность председателя Николаевской ОГА.



Они в течение полугода проводили "собеседования с кандидатом на должность" в столице и готовили его для якобы дальнейшей встречи с чиновниками Офиса президента и Кабмина.





Мошенники были задержаны во время получения части оговоренной суммы - 200 тысяч долларов в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, продолжаются обыски.