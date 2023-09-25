Продавала женщин в секс-рабство: полиция задержала львовянку

17:42 25 сентября Киев, Украина

Полицейские задержали организатора международного канала торговли людьми, обещавшую молодым женщинам официальное трудоустройство и достойную заработную плату, а вместо этого продавала их в сексуальное рабство.

"Установлено, что 36-летняя львовянка находила через сеть интернет женщин, которые искали работу. Злоумышленница обещала им помощь в трудоустройстве за границей и достойную заработную плату. Впрочем, после пересечения границы женщины попадали в сексуальное рабство", - говорится в сообщении.

Полицейские вместе с пограничниками задержали львовянку во время попытки переправить очередную женщину через государственную границу.



Женщину взяли под домашний арест, ей сообщили о подозрении в торговле людьми.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Следственные действия продолжаются. Полицейские проводят расследование по установлению всех соучастников преступной схемы, в том числе на территории других государств, а также идентификации потерпевших, ставших жертвами торговли людьми, говорится в сообщении полиции.