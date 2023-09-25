Продавала женщин в секс-рабство: полиция задержала львовянку

Полицейские задержали организатора международного канала торговли людьми, обещавшую молодым женщинам официальное трудоустройство и достойную заработную плату, а вместо этого продавала их в сексуальное рабство.
Полицейские вместе с пограничниками задержали львовянку во время попытки переправить очередную женщину через государственную границу.
Женщину взяли под домашний арест, ей сообщили о подозрении в торговле людьми.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются. Полицейские проводят расследование по установлению всех соучастников преступной схемы, в том числе на территории других государств, а также идентификации потерпевших, ставших жертвами торговли людьми, говорится в сообщении полиции.
Женщину взяли под домашний арест, ей сообщили о подозрении в торговле людьми.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются. Полицейские проводят расследование по установлению всех соучастников преступной схемы, в том числе на территории других государств, а также идентификации потерпевших, ставших жертвами торговли людьми, говорится в сообщении полиции.
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