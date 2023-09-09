Проблемы с водоснабжением в оккупированном Мариуполе: жители борются за доступ к воде

В оккупированном Мариуполе продолжаются серьезные проблемы с водоснабжением, даже на тех участках, где вода доступна. Жители города жалуются на постоянные отключения, низкое качество воды и частые прорывы водопроводных труб.
Информацию об этом передает Мариупольский городской совет через свой Телеграмм-канал.
Сети водоснабжения, пострадавшие в результате массированных российских обстрелов, до сих пор не подверглись восстановлению, а система канализации находится в аварийном состоянии. Это приводит к тому, что дома местных жителей затапливаются сточными водами или чистой водой, а местные коммунальные службы либо не реагируют на проблемы, либо не могут их решить из-за недостатка бригад и задержек в выплате заработной платы сотрудникам.
Один из примеров - жители дома по адресу ул. Блажевича, 67, столкнулись с затоплением, которое продолжается уже около месяца, и, как они утверждают, "Горводоканал" ничего не предпринимает для устранения проблемы.
Предварительно до российской оккупации Мариуполя проводились работы по регулярной замене устаревших сетей водоснабжения, и аварии оперативно устранялись. В 2021 году "Водоканал" города заменил 40 километров водопроводных труб, и количество жалоб было минимальным. Однако оккупанты вернули город к прошлым временам и даже привели к росту аварийных ситуаций в водоснабжении.
Информацию об этом передает Мариупольский городской совет через свой Телеграмм-канал.
Сети водоснабжения, пострадавшие в результате массированных российских обстрелов, до сих пор не подверглись восстановлению, а система канализации находится в аварийном состоянии. Это приводит к тому, что дома местных жителей затапливаются сточными водами или чистой водой, а местные коммунальные службы либо не реагируют на проблемы, либо не могут их решить из-за недостатка бригад и задержек в выплате заработной платы сотрудникам.
Один из примеров - жители дома по адресу ул. Блажевича, 67, столкнулись с затоплением, которое продолжается уже около месяца, и, как они утверждают, "Горводоканал" ничего не предпринимает для устранения проблемы.
Предварительно до российской оккупации Мариуполя проводились работы по регулярной замене устаревших сетей водоснабжения, и аварии оперативно устранялись. В 2021 году "Водоканал" города заменил 40 километров водопроводных труб, и количество жалоб было минимальным. Однако оккупанты вернули город к прошлым временам и даже привели к росту аварийных ситуаций в водоснабжении.
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