Проблемы с водоснабжением в Евпатории и Керчи в оккупированном Крыму

12:52 06 июня Киев, Украина

В Евпатории и Керчи в оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением.

Председатель Общественного совета в Одесской ОГА, Сергей Братчук, сообщил об этом в Телеграмме.

В некоторых районах Евпатории вода будет временно отключена, а жители призываются запастись водой. В то же время, в Керчи существуют серьезные проблемы с водоснабжением, как указано в заметке.

Также был опубликован график подачи воды в Евпатории.