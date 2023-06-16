Проблемы с водоснабжением в Евпатории и Керчи в оккупированном Крыму

В Евпатории и Керчи в оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением.
Председатель Общественного совета в Одесской ОГА, Сергей Братчук, сообщил об этом в Телеграмме.
В некоторых районах Евпатории вода будет временно отключена, а жители призываются запастись водой. В то же время, в Керчи существуют серьезные проблемы с водоснабжением, как указано в заметке.
Также был опубликован график подачи воды в Евпатории.
Председатель Общественного совета в Одесской ОГА, Сергей Братчук, сообщил об этом в Телеграмме.
В некоторых районах Евпатории вода будет временно отключена, а жители призываются запастись водой. В то же время, в Керчи существуют серьезные проблемы с водоснабжением, как указано в заметке.
Также был опубликован график подачи воды в Евпатории.
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