Проблемы с водоснабжением: 2 водоканала в Никопольском районе прекратили работу

12:02 08 июня Киев, Украина

В результате критического снижения уровня воды в Каховском водохранилище, два водоканала в Никопольском районе временно прекратили свою работу.



Об этом информирует начальник Никопольской Региональной Водно-Агрегатной Евгений Евтушенко в своем сообщении в Телеграмме.

"Из-за серьезного падения уровня воды в Каховском водохранилище два водоканала были вынуждены остановить свою деятельность", - отмечается в заметке.



В настоящее время уже организовано доставка воды для населения в одной из общин, чтобы удовлетворить потребности жителей этих двух общин. В других районах продолжается подготовительная работа.



Евтушенко также сообщил, что в район направляются грузовики с бутилированной водой и цистерны с технической водой. Он призвал население быть экономным в использовании запасов воды, которые были созданы заранее.



Помимо этого, глава района отметил, что информация о точных местах и времени распределения воды не должна публиковаться. Информирование населения будет осуществляться через органы местного самоуправления.