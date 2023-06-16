Проблемы с интернетом: Луганск остался отрезанным от сети

В оккупированном Луганске и его окрестностях полностью прекратилась работа интернета, сообщают местные Telegram каналы во вторник, 23 мая.
Согласно информации, отсутствует как домашний, так и мобильный интернет, и на данный момент доступ к информации и новостям возможен только через радио.
Сообщения указывают на то, что такая ситуация возникла в связи с техническим сбоем или поломкой.
Аналогичные проблемы с интернетом также наблюдались сегодня в оккупированном Донецке.
Оккупационные власти информируют, что из-за проблем с интернетом в Луганске и смежных населенных пунктах также не функционируют банкоматы. Причины сбоя уточняются в соответствующих органах.
Согласно информации, отсутствует как домашний, так и мобильный интернет, и на данный момент доступ к информации и новостям возможен только через радио.
Сообщения указывают на то, что такая ситуация возникла в связи с техническим сбоем или поломкой.
Аналогичные проблемы с интернетом также наблюдались сегодня в оккупированном Донецке.
Оккупационные власти информируют, что из-за проблем с интернетом в Луганске и смежных населенных пунктах также не функционируют банкоматы. Причины сбоя уточняются в соответствующих органах.
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