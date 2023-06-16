Проблемы с интернетом: Луганск остался отрезанным от сети

11:59 23 мая Киев, Украина

В оккупированном Луганске и его окрестностях полностью прекратилась работа интернета, сообщают местные Telegram каналы во вторник, 23 мая.

Согласно информации, отсутствует как домашний, так и мобильный интернет, и на данный момент доступ к информации и новостям возможен только через радио.

Сообщения указывают на то, что такая ситуация возникла в связи с техническим сбоем или поломкой.

Аналогичные проблемы с интернетом также наблюдались сегодня в оккупированном Донецке.

Оккупационные власти информируют, что из-за проблем с интернетом в Луганске и смежных населенных пунктах также не функционируют банкоматы. Причины сбоя уточняются в соответствующих органах.