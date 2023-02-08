Призывали донатить в поддержку оккупантов: в Запорожье разоблачена вражеская ботоферма

17:06 08 февраля Киев, Украина

Служба безопасности заблокировала деятельность мощной прокремлевской ботофермы в Запорожской области. Несколько тысяч ботов «разгоняли» дезинформацию об обстановке на южном фронте, популяризировали российские оккупационные группировки и призывали донатить в их поддержку.



Кроме этого, занимались дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации.



В качестве первоисточника для распространения деструктивного контента использовали Телеграмм-канал вражеского пропагандиста рогова, представляющего оккупационную администрацию Мелитополя.



Уже в самом начале своей деятельности ботоферма насчитывала почти 2 тыс. фейковых аккаунтов, распространявших пророссийские нарративы якобы от имени местных жителей.



В дальнейшем вражеская «ячейка» должна была стать «ударной силой» в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области.



По данным следствия, незаконную деятельность организовал местный специалист информационных и телекоммуникационных технологий.



Компьютерную технику для подрывной работы разместил в одном из арендованных офисных помещений в центре города.



Специализированное оборудование, которое использовал злоумышленник, позволяло ежедневно регистрировать новые анонимные аккаунты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.



Во время обыска в офисе фигуранта правоохранители обнаружили:



▪️ компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

▪️ 2,5 тысячи SIM-карт украинских операторов мобильной связи;

▪️ SIM-шлюзы и другое специализированное оборудование и программное обеспечение.





Изъятая техника направлена на экспертизу.



В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) продолжается расследование установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.