Призывал к захвату власти в Украине: в Киеве задержан экс-адвокат

СБУ разоблачила в Киеве экс-адвоката, публично призвавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб россии, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте. По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лидер общественного мнения и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом протестных митингов.
Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.
В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.
Установлено, что видеообращение фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».
Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как «позицию» рядовых граждан Украины и тем самым пытались нанести ущерб международному имиджу нашего государства.
По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.
В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.
Установлено, что видеообращение фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».
Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как «позицию» рядовых граждан Украины и тем самым пытались нанести ущерб международному имиджу нашего государства.
По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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