Призывал к захвату власти в Украине: в Киеве задержан экс-адвокат

16:58 14 сентября Киев, Украина

СБУ разоблачила в Киеве экс-адвоката, публично призвавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб россии, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте. По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лидер общественного мнения и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом протестных митингов.



Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.



В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.



Установлено, что видеообращение фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».



Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как «позицию» рядовых граждан Украины и тем самым пытались нанести ущерб международному имиджу нашего государства.



По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.



Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.