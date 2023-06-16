Призывал к «демонтажу» Украины: прокремлевский пропагандист получил 10 лет тюрьмы

На основе доказательной базы, собранной СБУ, удалось осудить "эксперта" с телеканалов медведчука, прокремлевского пропагандиста михаила шпира.
Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства. Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.
До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга медведчука и позиционировал себя как "эксперт".
Чтобы избежать правосудия, украинец шпир еще в 2020 году бежал в москву, а после начала полномасштабного вторжения россии был одним из первых пропагандистов кремля, поддержавшего действия российских оккупантов.
По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга медведчука и позиционировал себя как "эксперт".
Чтобы избежать правосудия, украинец шпир еще в 2020 году бежал в москву, а после начала полномасштабного вторжения россии был одним из первых пропагандистов кремля, поддержавшего действия российских оккупантов.
По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
▪️ ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.
▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
▪️ ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.
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