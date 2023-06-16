Призывал к «демонтажу» Украины: прокремлевский пропагандист получил 10 лет тюрьмы

12:32 16 июня Киев, Украина

На основе доказательной базы, собранной СБУ , удалось осудить "эксперта" с телеканалов медведчука, прокремлевского пропагандиста михаила шпира.

Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства. Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.



До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга медведчука и позиционировал себя как "эксперт".



Чтобы избежать правосудия, украинец шпир еще в 2020 году бежал в москву, а после начала полномасштабного вторжения россии был одним из первых пропагандистов кремля, поддержавшего действия российских оккупантов.



По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: