Призывал к «демонтажу» Украины: прокремлевский пропагандист получил 10 лет тюрьмы

12:32 16 июня Киев, Украина

На основе доказательной базы, собранной СБУ, удалось осудить "эксперта" с телеканалов медведчука, прокремлевского пропагандиста михаила шпира.
 
Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства россии и оправдывал временную оккупацию нашего государства. Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга медведчука и позиционировал себя как "эксперт".

Чтобы избежать правосудия, украинец шпир еще в 2020 году бежал в москву, а после начала полномасштабного вторжения россии был одним из первых пропагандистов кремля, поддержавшего действия российских оккупантов.

По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
 
▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
▪️ ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.