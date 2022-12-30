Призывал донатить на российскую армию: 5 лет тюрьмы получил житель Харькова

Суд отправил в тюрьму на 5 лет гражданина россии, проживавшего в Украине по ВНЖ (вид на жительство), сообщили в Офисе генерального прокурора.
Его признали виновным в предоставлении средств для осуществления финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также в оправдании и признании "правомерной" вооруженной российской агрессии.
Осужденный более десяти лет проживает в Харькове, однако поддерживал русскую армию.
В марте, как говорят следователи, он отправлял своим знакомым сообщения из российских телеграмм-каналов с призывами сбрасывать средства на нужды военных формирований россии.
На суде он признал свою вину и искренне раскаялся. Сейчас, как напомнили в прокуратуре, длится срок апелляционного обжалования приговора.
В Харькове до полу тысяч домов не подлежат реконструкции после атак российскими военными, а доказательства обстрелов района Северная Салтовка кассетными бомбами правоохранители должны передать в Гаагу.
Осужденный более десяти лет проживает в Харькове, однако поддерживал русскую армию.
В марте, как говорят следователи, он отправлял своим знакомым сообщения из российских телеграмм-каналов с призывами сбрасывать средства на нужды военных формирований россии.
На суде он признал свою вину и искренне раскаялся. Сейчас, как напомнили в прокуратуре, длится срок апелляционного обжалования приговора.
В Харькове до полу тысяч домов не подлежат реконструкции после атак российскими военными, а доказательства обстрелов района Северная Салтовка кассетными бомбами правоохранители должны передать в Гаагу.
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