Привязанная к дрону сосиска помогла спасти собаку из болота. Видео

Британские спасатели Denmead Drone Search & Rescue, которые помогают в поиске потерявшихся домашних животных, спасли собаку по имени Милли, которая оказалась под угрозой попасть под прилив. Она боялась людей, поэтому подзвать ее поближе, чтобы забрать ее, не удавалось, сообщает издание The Guardian. Но она побежала за привязанной к дрону спасателей сосиской, благодаря чему ее на лодке вытащили на сушу.
Отчасти мы пишем о дронах с технической точки зрения: как научить их лучше ориентироваться, как снизить их зависимость от заряда аккумулятора, повысить эффективность полета или уменьшить риск разрушения при столкновении с препятствием. Однако сегодня дроны уже занимают не только развлекательную нишу, и используют их не только фотографы.
Так на этот раз с помощью дрона удалось спасти сбежавшего из дома британского терьера по имени Милли, оказавшегося на болотном прибрежном клочке суши, который мог исчезнуть из-за начавшегося прилива. Милли оказалась очень робким животным, поэтому отказывалась подойти к спасателям, пытавшимся вывезти его из опасного места на моторной лодке.
Поэтому спасательная группа Denmead Drone Search & Rescue, которая с помощью дронов обычно только помогает отыскать домашних любимцев, потерявшихся в графстве Гемпшир, на юге Англии, решила испытать другой подход. Они прикрепили к дрону сосиска в надежде, что Милли пойдет на запах и таким образом приблизится к более безопасной части берега, откуда ее уже смогут унести.
Команда уточнила правила британского управления общественной авиации и максимальную взлетную массу своего дрона и выяснила, что он сможет улететь с одной сосиской на борту. Поскольку Милли была голодна, это сработало, выманив ее от опасности прилива на возвышенность. Впрочем, хоть лакомство и сработало, Милли снова убежала, но уже на безопасной территории ее нашла хозяйка. Сейчас Милли дома, а устроители спасения сообщают, что теперь будут иметь в виду этот трюк, чтобы воспользоваться им в других спасательных операциях.
Это не первый пес, спасенный дроном. Например, власти Испании дали разрешение на использование дронов для эвакуации собак с острова Ла Пальма, на котором произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Сначала дроны помогали отслеживать собак в зоне бедствия и доставляли им пищу и воду, однако потом их решили еще и перевозить в более безопасное место с помощью сетки. Также мы рассказывали о дроне, который приспособили для участия в тушении пожаров — он сможет забрасывать в окна капсулу с огнетушащей смесью, чтобы выигрывать время для спасателей.
Отчасти мы пишем о дронах с технической точки зрения: как научить их лучше ориентироваться, как снизить их зависимость от заряда аккумулятора, повысить эффективность полета или уменьшить риск разрушения при столкновении с препятствием. Однако сегодня дроны уже занимают не только развлекательную нишу, и используют их не только фотографы.
Так на этот раз с помощью дрона удалось спасти сбежавшего из дома британского терьера по имени Милли, оказавшегося на болотном прибрежном клочке суши, который мог исчезнуть из-за начавшегося прилива. Милли оказалась очень робким животным, поэтому отказывалась подойти к спасателям, пытавшимся вывезти его из опасного места на моторной лодке.
Поэтому спасательная группа Denmead Drone Search & Rescue, которая с помощью дронов обычно только помогает отыскать домашних любимцев, потерявшихся в графстве Гемпшир, на юге Англии, решила испытать другой подход. Они прикрепили к дрону сосиска в надежде, что Милли пойдет на запах и таким образом приблизится к более безопасной части берега, откуда ее уже смогут унести.
Команда уточнила правила британского управления общественной авиации и максимальную взлетную массу своего дрона и выяснила, что он сможет улететь с одной сосиской на борту. Поскольку Милли была голодна, это сработало, выманив ее от опасности прилива на возвышенность. Впрочем, хоть лакомство и сработало, Милли снова убежала, но уже на безопасной территории ее нашла хозяйка. Сейчас Милли дома, а устроители спасения сообщают, что теперь будут иметь в виду этот трюк, чтобы воспользоваться им в других спасательных операциях.
Это не первый пес, спасенный дроном. Например, власти Испании дали разрешение на использование дронов для эвакуации собак с острова Ла Пальма, на котором произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Сначала дроны помогали отслеживать собак в зоне бедствия и доставляли им пищу и воду, однако потом их решили еще и перевозить в более безопасное место с помощью сетки. Также мы рассказывали о дроне, который приспособили для участия в тушении пожаров — он сможет забрасывать в окна капсулу с огнетушащей смесью, чтобы выигрывать время для спасателей.
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