Присягнул «на верность россии»: в Херсоне задержан коллаборант

12:31 08 августа Киев, Украина

СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта , который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Подписав «присягу гражданина россии», его назначили «младшим инспектором» в местной тюрьме под названием «изолятор №1».



На этой должности он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над потерпевшими. Установлено, что злоумышленник избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи и долгое время оставлял без пищи и воды. Во время физического насилия над потерпевшими коллаборант неоднократно угрожал им убийством.



Таким образом, рашисты пытались запугать местных жителей и «сломать» боевой дух участников движения сопротивления.



После увольнения Херсона злоумышленник пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.



При обыске в доме фигуранта обнаружено:

оккупационный «пропуск», позволявший ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;

«выписку из приказа» о назначении на «должность» в рядах захватнического органа;

«справку» о причислении к администрации российской застенки;

подписанную коллаборантом «присягу» на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства россии.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.