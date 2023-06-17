Присвоение бюджетных средств: СБУ вручила подозрение бывшим чиновникам

18:27 16 июня Киев, Украина





Информацию об этом опубликовала Служба безопасности Украины на своем официальном сайте.



По данным расследования, организованное преступление было совершено в начале марта 2022 года. Ответственные лица заключили сделку с иностранной компанией на сумму более 130



Результаты товароведческой экспертизы показали, что реальная рыночная стоимость приобретенных средств защиты составляет всего лишь 25 миллионов гривен. Более того, приобретенные бронежилеты не отвечали заявленному классу защиты.



Кроме того, организаторы этой махинации совершили закупку большой партии некачественных зимних курток и штанов для военнослужащих Вооруженных сил Украины на общую сумму 900 миллионов гривен. Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему замминистра обороны и бывшему руководителю Департамента государственных закупок в связи с обнаруженным присвоением из государственного бюджета суммы, превышающей миллиард гривен, на приобретение некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.Информацию об этом опубликовала Служба безопасности Украины на своем официальном сайте.По данным расследования, организованное преступление было совершено в начале марта 2022 года. Ответственные лица заключили сделку с иностранной компанией на сумму более 130 миллионов гривен , приобретя при этом около трех тысяч бронежилетов. Из этой суммы более 100 миллионов гривен были присвоены участниками сделки.Результаты товароведческой экспертизы показали, что реальная рыночная стоимость приобретенных средств защиты составляет всего лишь 25 миллионов гривен. Более того, приобретенные бронежилеты не отвечали заявленному классу защиты.Кроме того, организаторы этой махинации совершили закупку большой партии некачественных зимних курток и штанов для военнослужащих Вооруженных сил Украины на общую сумму 900 миллионов гривен.

Приобретенные товары также не соответствовали требованиям использования в холодное время года при активных боевых действиях.



В ходе обысков, проведенных в местах работы и проживания подозреваемых, были обнаружены документы и другие материальные доказательства их противоправной деятельности.



На основании собранных материалов следователи Службы безопасности Украины объявили бывшим государственным служащим подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.



На данный момент подозреваемые находятся под стражей в связи с подозрением в совершении схожих преступлений.