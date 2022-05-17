Приставал к ребенку: полиция задержала 23-летнего мужчину

12:32 15 декабря Киев, Украина

В полицию Измаила поступило звонок от женщины, которая сообщила, что неизвестный мужчина пристает и пытается раздеть ребенка на улице.

Получив детальное описание правонарушителя, за считаные минуты экипаж патрульной полиции задержал его на другой улице. Выяснилось, что местный парень приставал к 12-летней дочери заявительницы, но она быстро забежала во двор и рассказала об инциденте маме. Пока женщина вышла на улицу посмотреть, где тот гражданин, он уже нашел себе новую жертву.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.





В полиции отметили, что это не первое преступление мужчины: в суде на рассмотрении в отношении него сейчас находится обвинительный акт за убийство по неосторожности.

Задержанному сообщили о подозрении в сексуальном насилии по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.