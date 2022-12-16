Принудительно мобилизованные мужчины из Луганщины рассказали, как боевики забирали на войну бездомных

19:17 16 декабря Киев, Украина

Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попавших в плен украинских военных мужчин из оккупированных частей

Луганской области рассказали, что те забирают на войну даже бездомных.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.