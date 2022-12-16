Принудительно мобилизованные мужчины из Луганщины рассказали, как боевики забирали на войну бездомных

Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попавших в плен украинских военных мужчин из оккупированных частей
Луганской области рассказали, что те забирают на войну даже бездомных.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
После принудительной мобилизации боевики отправили бездомных в так называемый 6-й казачий полк. Сначала те находились в поселке Владимировка, а оттуда их передислоцировали в лесополосу недалеко от Ягодного и Бахмутского Донецкой области.
Сами пленные, которые рассказали о ситуации с бездомными, жили в оккупированных Ровеньках, Стаханове, Алчевске и поселке Хорошее в Луганской области.
По данным СБУ, несколько из них уже имели боевой опыт 2014 года, но большинство забрали на фронт прямо посреди улицы.
Из сообщения СБУ не удается заключить, добровольно ли сдались в плен мужчины. В тексте один раз упоминается, что они сделали это добровольно, а дальше отмечают, что в плен их взяли во время контрнаступления украинских защитников.
Правоохранители добавили, что с пленными проводят соответствующие следственные действия для документирования их преступлений против Украины.
На временно оккупированной Луганской области боевики забрали на войну с Украиной более половины местных мужчин. В Ровеньках женщины, возмущенные принудительной мобилизацией, даже выходили на акцию протеста.
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