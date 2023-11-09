Принудительная паспортизация в Мелитополе: жители получают паспорт и повестки в военкомат

08:27 09 ноября Киев, Украина

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области оккупанты принуждают местных жителей получать российские паспорта. Кроме того, мужчинам, получающим такие паспорта, вручают повестки в военкомат.



Эту информацию раскрыл городской голова Мелитополя, Иван Федоров, через Telegram.



По его словам, мужчины младше 50 лет, вынужденные приобретать российские паспорта, автоматически получают и повестки на явку в военкомат. Им предписывается явиться и зарегистрироваться в военных списках в течение двух недель, в противном случае им грозят штрафы и наказания.



Иван Федоров подчеркнул, что начальная манипуляция с жителями заключается в уговорах и хитростях, но он убежден, что в будущем оккупанты могут применять насилие и принудительную мобилизацию, как это уже имеет место на других ранее оккупированных территориях.