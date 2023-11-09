Принудительная паспортизация в Мелитополе: жители получают паспорт и повестки в военкомат

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области оккупанты принуждают местных жителей получать российские паспорта. Кроме того, мужчинам, получающим такие паспорта, вручают повестки в военкомат.
Эту информацию раскрыл городской голова Мелитополя, Иван Федоров, через Telegram.
По его словам, мужчины младше 50 лет, вынужденные приобретать российские паспорта, автоматически получают и повестки на явку в военкомат. Им предписывается явиться и зарегистрироваться в военных списках в течение двух недель, в противном случае им грозят штрафы и наказания.
Иван Федоров подчеркнул, что начальная манипуляция с жителями заключается в уговорах и хитростях, но он убежден, что в будущем оккупанты могут применять насилие и принудительную мобилизацию, как это уже имеет место на других ранее оккупированных территориях.
Эту информацию раскрыл городской голова Мелитополя, Иван Федоров, через Telegram.
По его словам, мужчины младше 50 лет, вынужденные приобретать российские паспорта, автоматически получают и повестки на явку в военкомат. Им предписывается явиться и зарегистрироваться в военных списках в течение двух недель, в противном случае им грозят штрафы и наказания.
Иван Федоров подчеркнул, что начальная манипуляция с жителями заключается в уговорах и хитростях, но он убежден, что в будущем оккупанты могут применять насилие и принудительную мобилизацию, как это уже имеет место на других ранее оккупированных территориях.
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