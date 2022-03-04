Прилуки: СБУ разоблачила фейковый "Горсовет"

Девять жителей Прилук создали "Городской совет" и призывали людей в соцсетях присоединиться к ним, с целью свергнуть местную власть.
Об этом сообщает СБУ в пятницу, 9 октября.
Кроме того, группа создала страничку в социальной сети, где размещала информацию с призывами граждан присоединяться к ним. Также злоумышленники обещали "расформировать" местные органы власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".
При обысках у фигурантов обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Начато уголовное производство по статье о действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Теперь правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности группировки. Также решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрание им меры пресечения.
При обысках у фигурантов обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Начато уголовное производство по статье о действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Теперь правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности группировки. Также решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрание им меры пресечения.
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