Прикарпатские депутаты задержаны на взятке в 200 тысяч

13:37 28 Май Киев, Украина

Как сообщила Служба безопасности Украины, на Прикарпатье задержаны за взятку два депутата территориальных громад. В Ивано-Франковской области была организована преступная схема. Староста округа и два депутата одной из тергромад вымогали деньги у директора агропредприятия с иностранными инвестициями, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 28 мая.

Установлено, что злоумышленники вымогали деньги у менеджера под видом благотворительной помощи. Они гарантировали не проводить искусственные проверки использования агропредприятием земель и не препятствовать хозяйственной деятельности общества.

Предприниматели должны были перечислить 200 тысяч гривен в благотворительный фонд, основателем и руководителем которого является один из депутатов.

Правоохранители задержали троих организаторов схемы после перевода денег на счет. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ст.368 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.