Прикарпатье: легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом, есть жертвы

В селе Шепаровцы Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет рухнул на крышу частного домовладения.
В результате происшествия погибли 4 человека, находившиеся в самолете, сообщает ГСЧС в среду, 28 июля.
Указано, что инцидент произошел сегодня около 13:40. В 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.
При этом указано, что все погибшие находились в самолете.
Указано, что инцидент произошел сегодня около 13:40. В 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.
При этом указано, что все погибшие находились в самолете.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии