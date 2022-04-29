Прикарпатье: легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом, есть жертвы

15:33 28 июля Киев, Украина

В селе Шепаровцы Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет рухнул на крышу частного домовладения. 
 
В результате происшествия погибли 4 человека, находившиеся в самолете, сообщает ГСЧС в среду, 28 июля.

Указано, что инцидент произошел сегодня около 13:40. В 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.

При этом указано, что все погибшие находились в самолете.