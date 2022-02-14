Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей. Фото

10:39 14 Февраль Киев, Украина

Служба безопасности Украины обезвредила мощную преступную группировку, захватившую государственный хозяйственный объект на Прикарпатье. Среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра, сообщает пресс- служба ведомства.

«В ходе масштабной спецоперации в Ивано-Франковской области нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала жителей региона и осуществляла захват имущества. Лидеры преступной группировки пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой. СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве «штаба» для координации противоправной деятельности», – отмечается в сообщении.

В состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. По данным следствия, они облагали «данью» местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.

В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили:
  • две противотанковые реактивные гранатометы,
  • более 20 единиц стрелкового оружия,
  • две боевые гранаты РГД-5,
  • свыше 6 тыс. патронов разного калибра,
  • оптические прицелы и глушители,
  • дымовые шашки,
  • бронежилеты и средства связи,
  • деньги, полученные преступным путём.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В настоящее время организаторам и активным участникам группировки поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений за:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы),
ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),
ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), двум лидерам преступной группировки дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Фото: Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей
Фото: Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей 01
Фото: Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей 02
Фото: Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей 03
Фото: Прикарпатье: сотрудники СБУ задержали группу лиц, терроризирующих местных жителей 04