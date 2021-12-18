Прикарпатье: "растяжка" для судьи

16:02 11 Август Киев, Украина

В селе Подпечеры, что в Ивано-Франковской области, совершенно покушение на убийство местного судьи, злоумышленник установил растяжку, с прикрепленной к ней гранатой, на гаражные роллеты.



К счастью для законника, преступники оказались плохими минерами и растяжка просто повисла на роллетах.

В понедельник, 10 августа, в 9:29 полицейским в райцентре Тысменица поступило сообщение от жителя с. Пидпечары, что он, открывая гаражные роллеты, обнаружил предмет, похожий на гранату.



На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в ночь на 10 августа неизвестный установила перед гаражом так называемую "растяжку".

"Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных ролет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию.



Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.