Прикарпатье: "растяжка" для судьи

В селе Подпечеры, что в Ивано-Франковской области, совершенно покушение на убийство местного судьи, злоумышленник установил растяжку, с прикрепленной к ней гранатой, на гаражные роллеты.
К счастью для законника, преступники оказались плохими минерами и растяжка просто повисла на роллетах.
В понедельник, 10 августа, в 9:29 полицейским в райцентре Тысменица поступило сообщение от жителя с. Пидпечары, что он, открывая гаражные роллеты, обнаружил предмет, похожий на гранату.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в ночь на 10 августа неизвестный установила перед гаражом так называемую "растяжку".
Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии