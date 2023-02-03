Пригожина уведомили о подозрении в посягательстве на целостность Украины

11:11 03 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на своей странице в Facebook утром в пятницу, 3 февраля. Офис прокурора уведомил руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны.Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на своей странице в Facebook утром в пятницу, 3 февраля.

"Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора. Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании Вагнер", – написал Костин.



По данным следствия, руководитель ЧВК Вагнер был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины, и "все это происходило при полной поддержке действующего российского режима".

"Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужденный за разбой, сегодня он герой россии. Преступная "элита" террористического режима", – отметил Костин.



Он заверил, что от ответственности не уйдут и рядовые "вагнеровцы", в том числе и те, кто бежал за границу.

"Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет направлен нашим норвежским коллегам", – рассказал генпрокурор.