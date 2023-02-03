Пригожина уведомили о подозрении в посягательстве на целостность Украины

Офис прокурора уведомил руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина
о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на своей странице в Facebook утром в пятницу, 3 февраля.
"Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора. Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании Вагнер", – написал Костин.
По данным следствия, руководитель ЧВК Вагнер был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины, и "все это происходило при полной поддержке действующего российского режима".
"Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужденный за разбой, сегодня он герой россии. Преступная "элита" террористического режима", – отметил Костин.
Он заверил, что от ответственности не уйдут и рядовые "вагнеровцы", в том числе и те, кто бежал за границу.
"Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет направлен нашим норвежским коллегам", – рассказал генпрокурор.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента российской федерации, руководителю ЧВК Вагнер. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины)", – уточнили в Офисе генпрокурора.
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