Пригожин усиливает свою армию выпуская и вооружая заключенных - РосСМИ

16:57 24 июня Киев, Украина

Имея опыт привлечения в войска заключенных, Пригожин усиливает свою армию добровольцами из зоны. По сообщению российских СМИ, в Ростовской области боевики ЧВК Вагнер обезоруживают охрану исправительных колоний и терем и массово выпускают заключенных, чтобы те вступили в их ряды.

Пропагандисты утверждают, что вооруженные люди в камуфляжной форме обезоруживают охрану исправительных колоний Ростова-на-Дону.

Есть официальные сообщения, что в московских СИЗО Водник и Бутырка тоже начались массовые бунты заключенных.

Напомним, боевики Вагнера взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеж, расположенном примерно в 500 км к югу от Москвы. Пригожин заявил, что под контролем "вагнеровцев" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. По его словам, в планах ЧВК "идти в Москву".

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