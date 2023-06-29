Приговор гауляйтеру Запорожской области: 15 лет тюрьмы и конфискация имущества

Суд вынес приговор гауляйтеру, который временно управлял оккупированной территорией Запорожской области, Евгению Балицкому, приговорив его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) в четверг, 29 июня.
В СБУ напомнили, что Балицкий, бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок", был одним из первых, кто публично выразил поддержку врага в начале полномасштабного вторжения россии. Российские силы назначили его гауляйтером на оккупированной территории.
После назначения на эту "должность" Балицкий активно выполнял указания оккупантов по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в регионе.
Он также организовал местный псевдореферендум о "присоединении" Запорожской области к российской федерации. Под его руководством "избирательные комиссии" фальсифицировали результаты "голосования" в пользу агрессора.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) в четверг, 29 июня.
В СБУ напомнили, что Балицкий, бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок", был одним из первых, кто публично выразил поддержку врага в начале полномасштабного вторжения россии. Российские силы назначили его гауляйтером на оккупированной территории.
После назначения на эту "должность" Балицкий активно выполнял указания оккупантов по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в регионе.
Он также организовал местный псевдореферендум о "присоединении" Запорожской области к российской федерации. Под его руководством "избирательные комиссии" фальсифицировали результаты "голосования" в пользу агрессора.
Гауляйтер был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по
- предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 5 статьи 111-1);
- умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка,
- установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 110).
На данный момент Балицкий находится на временно оккупированной территории, и ведутся действия для его привлечения к ответственности.
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