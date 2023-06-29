Приговор гауляйтеру Запорожской области: 15 лет тюрьмы и конфискация имущества

"После фиктивного плебисцита Балицкий обратился к президенту рф с просьбой "признать" регион как новый субъект российской федерации. Затем, 30 сентября 2022 года, на церемонии в кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав россии", - напомнили в СБУ.