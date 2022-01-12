Приемный отец насиловал 11-летнюю падчерицу и угрожал смертью матери

13:46 30 Апрель Киев, Украина

28-летнему одесситу грозит от пяти до десяти лет лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над несовершеннолетним ребенком.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей гражданской жены.



Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал девочку, угрожая тем, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.



Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.