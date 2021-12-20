При взрыве в Бейруте погиб гражданин Украины

Как стало известно только сегодня, среди погибших во время мощного взрыв в порту Бейрута, есть один гражданин Украины. как написал в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ, погиб Уильям Азар. Ему было всего 32 года. На момент взрыва Уильям как раз вышел на улицу в центре города. трагический случай оборвал все планы молодого человека.

"Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой", - заявил посол.

Чиновник также информировал, что в Киеве живет мать Уильяма, и выразил ей соболезнования в связи с утратой.

Напомним, ранее Осташ сообщил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, который произошел 4 августа.

При этом в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших граждан с просьбой о выплате финансовой помощи.