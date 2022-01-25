При прыжке с парашютом погиб инструктор-спасатель

11:44 07 Май Киев, Украина

Нежине во время плановых тренировочных учений, в которые входил прыжок с парашютом, разбился 35-летний инструктор поисково-спасательной службы.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

"Сегодня вечером на территории Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС Украины в ходе отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор Андрей Химич. Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам", - говорится в сообщении.

Кодола добавил, что спасатель совершил прыжок с высоты 150 метров. Его парашют полностью не наполнился воздухом.



"Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы", - добавил городской голова Нежина.