При прыжке с парашютом погиб инструктор-спасатель

В Нежине во время плановых тренировочных учений, в которые входил прыжок с парашютом, разбился 35-летний инструктор поисково-спасательной службы.
Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.
Кодола добавил, что спасатель совершил прыжок с высоты 150 метров. Его парашют полностью не наполнился воздухом.
"Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы", - добавил городской голова Нежина.
"Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы", - добавил городской голова Нежина.
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