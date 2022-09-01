При попытке проникнуть в Косово задержана российская пропагандистка

06:53 07 августа Киев, Украина

На погранпереходе на севере Косово задержана россиянка Дарья Асламова. Ее обвиняют в шпионаже. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля.

По его словам, попытка задержанной проникнуть в регион, когда конфликт на Балканах обострился, свидетельствует о причастности россии к деятельности по дестабилизации Косово.

Кроме того, Свечля отметил, что им известно, что Асламова участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение россии.

"Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста", - написал министр.

Российская "Мата Хари" будет задержана, пока власти не выяснят цели ее визита.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину рф потеряла 50% возможностей для шпионажа в Европе - страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведведомств.