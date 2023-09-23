При попытке бежать из Норвегии в Россию задержан экс-командир ЧВК Вагнер

13:28 23 сентября Киев, Украина

Уйти от наказания не получилось у бывшего командира одного из отделений ЧВК Вагнер Андрея Медведева. Вначале он сбежал в Норвегию и просил там убежище. Но когда понял, что впереди его, как военного преступника, ждет возможная экстрадиция в Украину, попытался нелегально пересечь границу с рф.

Андрей Медведев был задержан норвежской полицией при попытке нелегального пересечения границы с россией. Об этом 22 сентября сообщило издание The Barents Observer.

Указано, что мужчина был задержан вчера вечером в селе Гренсе Якобсельв на границе с россией, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", - сказал оперативный командир полиции Финнмарка Мартин Марум и добавил, что "задержание не было драматичным".

Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.

Попытка пересечения границы Медведем состоялась всего через несколько часов после того, как он встретился с журналистом Barents Observer в центре Киркенеса. 27-летний бывший боец Вагнера сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

Как пишет издание, "он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным". Медведев объяснил, что верит в то, что вскоре его экстрадируют в Украину, и что возвращение в россию является более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и россию разделяет только небольшая река.

При этом непонятно, как Медведев добрался до этой местности, потому что транспорт к пограничной реке не ходит.

Как известно, в январе 2023 года Андрей Медведев незаконно пересек границу, попросив политическое убежище в Норвегию. Он заявлял, что готов давать показания против предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.