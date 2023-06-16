Президента УАФ отправили в СИЗО на 60 суток

11:03 16 июня Киев, Украина

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован . Его взяли под стражу на 60 суток. Павелко подозревают в хищении 270 миллионов гривен.

Решение приняла следственный судья Шевченковского районного суда Львова Белинская. Таким образом она полностью удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ.

Судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток, до 14 августа включительно. Залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко был внесен в ноябре 2022-го года, перечисляется в пользу государства.

Напомним, решение касается дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.